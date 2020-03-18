Siirt'te kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Siirt'te kar küreme aracı devrildi: 2 yaralı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde Karayolları 94. Şube Şefliğine ait kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde Karayolları 94. Şube Şefliğine ait kar küreme aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsalda karla mücadele çalışması yürüten İrfan Balcı'nın kullandığı Karayolları 94. Şube Şefliğine ait kar küreme aracı, Çeltik köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü Balcı ve Zübeyir Gergef yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil servis ekiplerince Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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