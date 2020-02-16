Siirt'te kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Siirt'te kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Siirt'te kar nedeniyle 22 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 22 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Kar yağı ve tipinin etkili olduğu ilçelerden Eruh'ta 8, Pervari'de 7, Şirvan'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kırsalda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, " Kurtalan, Baykan ve merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açtık. Eruh'ta 8, Pervari'de 7, Şirvan'da 5 ve Tillo'da 2 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarımız sürüyor. Kırsalda ekiplerimiz karla mücadele çalışmalarını yürütüyor." dedi.

Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:52 Kaynak: AA
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