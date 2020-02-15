Siirt'te kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Siirt'te kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Siirt'te kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 47 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağışı dolayısıyla ilçelerden Pervari ve Şirvan'da 18'er, Eruh'ta 5, Tillo'da 3, Baykan'da 2 ve Kurtalan'da 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, kırsalda karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an tüm bölgelerde ekiplerimiz var. Merkeze bağlı köylerin tamamının yolunu açıldı. İl genelinde kapalı 47 köy yolunun açılması için de çalışmalar devam ediyor." bilgisini verdi.

Kurtalan, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

60 liralık antifrizden kaçan sürücüler, 7 bin liralık masraftan kaçamadı
50 yaşındaki adam, aracında başından vurulmuş halde ölü bulundu Seyhan Nehri'nin baraj kapaklarında erkek cesedi bulundu Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:41:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te kar nedeniyle 47 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]