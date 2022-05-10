Siirt'te kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ilçesi Çemikare Yaylası'nda kar ve tipiye yakalanan 10 kişilik aile kurtarıldı.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gökbudak köyüne bağlı Çemikare Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 10 kişilik aile öğlen kar ve tipiye yakalandı.

Aile fertlerinden Rasim Esmer'in yetkililerden yardım istemesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Tipi ve soğuk hava nedeniyle 36 küçük hayvanın telef olduğu bölgede mahsur kalan aile, ekip araçlarına bindirilerek Pervari Devlet Hastanesine götürüldü.

Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.