Siirt'te kar ve tipide mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te kar ve tipide mahsur kalan sporcu kafilesi kurtarıldı

SİİRT Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle Eruh- Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı. Karda mahsur kalan ve araçları devrilmek üzere olan sporcu kafilesi ekiplerce kurtarıldı.

Eruh-Şırnak kara yolunda olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Meşindağı Geçidi mevkiinde yolda mahsur kalan ve araçları devrilmek üzere olan sporcu kafilesi Siirt Kara yolları ekipleri tarafından kurtarılıp, Eruh ilçesine nakledildi.

Eruh ilçesi Görendoruk Jandarma Karakol Komutanlığı bölgesinde tipi şeklinde yoğun kar yağışı başlaması sebebiyle "Birini Tepe" mevkiinde Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma kapandı.

Eruh Kara yolları ekibi, Birini Tepe mevkiinde bulunmakta olup, hava şartlarının düzelmesine müteakip yol açma çalışmalarına başlayacaklarını duyurdu.