Siirt'te kar ve tipiden kapanan köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı.

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, Şirvan ve Pervari ilçesinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kar ve tipiden dolayı kapanan Pervari ilçesinin Geçittepe yolu ve iki gündür ulaşımın sağlanamadığı Şirvan'ın Otluk köyü ve Benekli mezrası yollarının açıldığını belirtti.

İl genelinde kapalı köy yolunun bulunmadığını dile getiren Cahpolat, vatandaşların mağdur olmaması için tüm ihbarların değerlendirildiğini belirtti.