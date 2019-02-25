Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kar Yağışı

Siirt'te Kar Yağışı

1 saat önce

Siirt'te kar nedeniyle Çemikari yaylası ile Doğan köyü arasındaki yol ulaşıma kapandı.

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Siirt'te kar nedeniyle Çemikari yaylası ile Doğan köyü arasındaki yol ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yağış nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Herekol Dağı eteklerindeki Çemikari yaylası ile Doğan köyü arasındaki 40 kilometrelik yol ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı bölgede 50 kişiden oluşan ekipler yolu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:49 Kaynak: AA

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