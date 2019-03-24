Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kar Yağışı

Siirt'te Kar Yağışı

28 dakika önce

Siirt'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.

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Siirt'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.

Alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Kayahisar, Ormanlı, Oya, Elmadalı ve Yamaçlı ile Eruh ilçesine bağlı Erkantepe ve Okçular köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:11 Kaynak: AA

Siirt, Kar, Güncel
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