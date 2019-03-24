Siirt'te Kar Yağışı
28 dakika önce
Siirt'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Siirt
'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 8 köyün yolu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış nedeniyle Şirvan
ilçesine bağlı Cevizlik, Kayahisar, Ormanlı
, Oya, Elmadalı ve Yamaçlı
ile Eruh
ilçesine bağlı Erkantepe ve Okçular
köylerine ulaşım sağlanamıyor.
Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerinin yolları ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 12:11 Kaynak: AA
Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı
Yenikapı'daki Miting Nedeniyle Bazı Yollar Trafiğe Kapatıldı! İşte Alternatif Güzergahlar
Son Dakika! Şırnak'tan Acı Haber! Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 20 Yaralı Var
Speedy Mustafa' Telefon Gasbedince Tutuklandı