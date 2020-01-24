Siirt'te kar yağışı - Son Dakika

Siirt'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.



Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Çocuklar kar yağışının keyfini kartopu oynayarak çıkardı.

Ekipler, kardan kapanan Cumhuriyet ve Aydınlar caddelerindeki yol ve kaldırımları temizledi.

Bazı esnaf da güne iş yerlerinin önündeki karı temizleyerek başladı.

Eruh ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, belediye olarak yol açma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini anlatarak, ilçe merkezdeki kapanan tüm sokak ve caddeleri kar açma araçlarla temizlediklerini söyledi.