Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kar Yağışı Etkili Oldu

Siirt'te Kar Yağışı Etkili Oldu

2 saat önce

Siirt'te sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Siirt'te Kar Yağışı Etkili Oldu, System.String[]
Siirt'te sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.

Siirt şehir merkezinde soğuk ve yağmur etkili olurken, Pervari ve Eruh ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimde lapa lapa yağan kar üst noktadaki ulaşımı aksattı. Bazı yerleşim alanlarının yolları kardan kapandı. Şehir merkezine uzun bir aradan sonra yağan kar yağışına vatandaşlar mutlu oldu. Kar yağışının bereket olduğunu belirten İbrahim Demir, "Şehir merkezinde uzun bir aradan beri ciddi anlamda kar yağışına tanık olmamıştık. Kar berekettir, bu yıl kuraklık endişemiz vardı. Ama karın lapa lapa yağması bizleri çok mutlu etti. İnşallah kar yağışı böyle devam eder" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:55 Kaynak: İHA

Pervari, Sabah, Siirt, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak

Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi Görevdeyken Trafik Kazasında Şehit Olan Polisle İlgili Kahreden Detay: 3 Ay Sonra Evlenecekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:26:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kar Yağışı Etkili Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]