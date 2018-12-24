Siirt'te Kar Yağışı Etkili Oldu
2 saat önce
Siirt'te sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.
Siirt
'te sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmur yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı.
Siirt şehir merkezinde soğuk ve yağmur etkili olurken, Pervari
ve Eruh
ilçelerinde de kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimde lapa lapa yağan kar üst noktadaki ulaşımı aksattı. Bazı yerleşim alanlarının yolları kardan kapandı. Şehir merkezine uzun bir aradan sonra yağan kar yağışına vatandaşlar mutlu oldu. Kar
yağışının bereket olduğunu belirten İbrahim Demir
, "Şehir merkezinde uzun bir aradan beri ciddi anlamda kar yağışına tanık olmamıştık. Kar berekettir, bu yıl kuraklık endişemiz vardı. Ama karın lapa lapa yağması bizleri çok mutlu etti. İnşallah kar yağışı böyle devam eder" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:55 Kaynak: İHA
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