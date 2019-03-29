Siirt'te Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldıSİİRT - Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı köy gurup yolları İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı



SİİRT - Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı köy gurup yolları İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı, Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Doğanca, Cesurtepe köy gurup yolları, İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu tekrar ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, aşırı kar yağışından dolayı Şirvan, Pervari ve Eruh ilçe köy gurup yolları ulaşıma kapandığını yaptıkları çalışmalar sonucunda yolların tekrar ulaşıma açıldığını söyledi. Canpolat, "Şuanda kapalı olan köy yolumuz bulunmamaktadır. Seçime sayılı günler kaldı. 10 ekip hazır halde bekletilmektedir. Kar yağması durumunda ekiplerimiz yol açma çalışması başlatarak ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletilmektedir. Ulaşımda aksaklığın olmaması için iş makinelerimiz hazır şekilde beklemektedir" dedi.

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