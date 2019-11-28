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Siirt'te kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapandı

6 saat önce

Siirt'te kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapandıSİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde aniden bastıran kar yağışı bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu.

Siirt'te kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapandı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde aniden bastıran kar yağışı bazı köy yollarının kapanmasına neden oldu. Kapanan köy yolları, ekiplerin çalışması sonucu tekrar açıldı.

Aniden bastıran kar yağışı nedeni ile sabaha karşı kapanan Geçittepe grup köy yollarının açılması için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik uğraşı sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.

Pervari ilçesine bağlı 14 köyün ulaşımının sağlandığı Geçittepe köy yollunun ulaşıma açıldığını belirten Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Kış aylarının gelmesi ile beraber İl Özel İdaresi olarak bir dizi tedbirler aldık. Bu tedbirlerin başında karla mücadele gelmektedir. Yılın ilk karı her zaman olduğu gibi yüksek kesimlere yağdı. Geçittepe grup köy yolumuz yağan kardan ötürü etkilendi ve ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yolumuzda, sabah erken saatlerde çalışma yapan ekiplerimiz yolun ulaşıma açılmasını sağladılar. İl Özel İdaresi olarak ağır kış şartlarına karşı hazır olduğumuzu belirtirim" dedi.

Siirt'te kar yağışı sonrası köy yolları ulaşıma kapandı

Pervari, Siirt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:52 Kaynak: İHA
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