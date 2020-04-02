Siirt'te kar yağışı ulaşımı aksattı - Son Dakika

Siirt'te kar yağışı ulaşımı aksattı
6 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı,ulaşımı olumsuz etkiledi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı,ulaşımı olumsuz etkiledi.
İlçenin yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, Cevizlik, Nallıkaya ve Elmadalı köylere giden yolları ulaşıma kapadı.
Karla mücadele çalışması başlatan Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, Karker Tepesi mevkisinde yolda kayıp kara saplanan araçları kurtardı.
Ekiplerin çalışmasının ardından kapalı köy yolu kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:58 Kaynak: AA
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