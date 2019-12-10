Siirt'te kar yağışıyla kapanan köy yolları ulaşıma açılmaya çalışılıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı, Pervari ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı Geçittepe köyü çevresindeki yollar ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, yaptığı açıklamada, kar yağışının ilçede etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Sürücüleri araçlarına zincir takarak yola çıkması konusunda uyaran Canpolat, şunları kaydetti:

"Pervari ilçemize bağlı Geçittepe mevkisindeki kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kardan dolayı kapanan grup köy yolunun açılması için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Grup köy yollarımızı kullanacak olan araçların mutlaka zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz takmaları gerekiyor."