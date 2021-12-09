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Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

09.12.2021 14:27
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Geçittepe köy yolları ulaşıma kapandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Geçittepe köy yolları ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için ekipler çalışma başlattı.

Pervari Geçittepe mevki'inde kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresine bağlı ekiplerce yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, mevsimin ilk karının Pervari ilçesi Geçittepe yoluna düştüğünü söyledi. Canpolat, "Geçittepe köy yolumuz grup köy yolumuzdur ve 20 köy ve mezraya ulaşımın sağlandığı yoldur. Bundan dolayı yolumuz büyük önem arz etmektedir. Yolun kapanması ile ilgili gelen ihbar üzerine ekiplerimiz grup köy yolu olan Geçittepe'ye sevk edildi ve mahsur kalan araçları kurtararak yolun ulaşıma açılmasını sağladı. Şu ana kadar diğer ilçelerimizde herhangi bir sıkıntı yok ancak olması durumunda ekiplerimiz anında müdahale için hazır kıta bekliyor. Bu kapsamda köy yollarını kullanacak olan sürücülerimizi, mutlaka araçlarında zincir ve kar lastiği ile trafiğe çıkmaları konusunda uyarıyoruz" dedi. - SİİRT

Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Pervari, Siirt, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika


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