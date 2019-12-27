Siirt'te kar yolları kapattı, 2 yaşındaki bebek ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kar yolları kapattı, 2 yaşındaki bebek ekiplerce kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te kar yolları kapattı, 2 yaşındaki bebek ekiplerce kurtarıldı

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde havale geçiren 2 yaşındaki bebeği yoğun kar yağışına rağmen harekete geçen ekipler kurtardı.

Siirt'te kar yolları kapattı, 2 yaşındaki bebek ekiplerce kurtarıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde havale geçiren 2 yaşındaki bebeği yoğun kar yağışına rağmen harekete geçen ekipler kurtardı.


Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğan köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateşten ötürü havale geçiren 2 yaşındaki Berivan Bulut için, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Doğan köyüne giden İl Özel İdaresi ekipleri 2 yaşındaki Berivan Bulut ve ailesini alarak, Gecittepe mevkisinde bekleyen sağlık personeline teslim etti. Ambulansta Bulat'a yapılan ilk müdahalenin ardından Pervari Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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