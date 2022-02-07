Siirt'te kar yolları kapattı, 3.5 saatlik çalışma sonrası hastalara ulaşıldı - Son Dakika

Siirt'te, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 2 hasta, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yapraktepe köyü Güzelbağ mezrasında hamile Hatun Kartal (32) ile Pervari ilçesine bağlı Gümüşören köyünde de rahatsızlanan 72 yaşındaki kalp hastası Hunaf Turan'ın hastalanması üzerine hasta yakınları yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye iş makinaları ile sağlık ekipleri sevk edildi. 3 buçuk saat süren çalışmalarının ardından köy yolu, İl Özel İdare ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

112 Acil Sağlık Servis ekiplerince köyden alınan her iki hasta, Pervari Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Her iki hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede kar küreme ile yol açma çalışmaları sürüyor. - SİİRT