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Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi - Son Dakika

Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi

10.02.2022 15:35
Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan köyde rahatsızlanan bir vatandaş, ekiplerin yoğun çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Düğüncüler köyünde yaşayan Halil Erten (75) solunum yetmezliği ve göğüs ağrısı çekmesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdare ekipleri yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından köy yolunu ulaşıma açtı. 112 Acil Servis ekiplerince köyde ilk müdahalesi yapılan Erten, daha sonra Pervari Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı.

Erten'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi
Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi
Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi

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Halil Erten, Pervari, Siirt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te kar yolları kapattı, ekipler hasta adama 4 saat sonra ulaşabildi - Son Dakika
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