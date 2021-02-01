Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu - Son Dakika

Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu

01.02.2021 13:35

Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu Siirt'te UMKE ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu.

Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu

SİİRT - Siirt'te UMKE ekipleri, kar nedeni ile yolu kapanan köyde hastalanan 1 yaşındaki çocuk için seferber oldu. UMKE ekipleri, karla kaplı yolları yürüyerek ulaştıkları bebeğe olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yüksek ateş şikfyeti bulunan çocuğun hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Köyde yüksek ateşten ötürü hastalanan 1 yaşındaki Emirhan Ertem'in yakınları 112 acil sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyüne giden UMKE ekipleri yolu karla kapalı olan hastaya ulaşmak için yaya devam ederek ulaştıkları 1 yaşındaki Emirhan Ertem ve ailesini ulaştı. Ertem, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pervari Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ertem'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu
Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu
Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu
Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Pervari, Siirt, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kar yolları kapattı, UMKE ekipler 1 yaşındaki bebek için seferber oldu - Son Dakika


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