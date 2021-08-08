Siirt'te Karantina Kurallarını İhlal Eden 23 Kişi Hakkında Yasal İşlem Yapıldı

HES Kodu Denetimlerinde, Virüs Riski Olan (23) Kişi'ye Yasal İşlem Yapıldı

Siirt'te pozitif veya temaslısı olup karantina kurallarını ihlal eden toplam 23 şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gerekli adli ve idari işlemler yapıldı.

Siirt il genelinde şehrimizin muhtelif yerlerinde, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı güven timlerimiz tarafından yapılan kararlı ve şok denetimlerde, (23) şahsın yapılan HES kodu sorgulamalarında riskli oldukları tespit edilmiş olup, karantina kurallarını ihlal eden söz konusu şahıslara idari yaptırım cezası uygulanarak, 112 ve filyasyon ekiplerine teslim edilmiştir.

Karantina kurallarını ihlal edip, toplum sağlığına tehdit oluşturan şahıslara asla taviz verilmeyecektir. İlimizi çok riskli iller kategorinden çıkartmak için denetimlerimiz artarak yoğun bir şekilde de kararlılıkla devam edecektir.

Tüm vatandaşlarımızı bir kez daha aşı olmaya, Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya davet ediyoruz.