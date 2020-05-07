Siirt'te karantina süresi dolanlar, memleketlerine uğurlandı - Son Dakika

SUDAN'dan getirilerek koronavirüs önlemleri kapsamında Siirt'teki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtta karantina alınan 182 Türk vatandaşı, memleketlerine uğurlandı.

Sudan'dan 14 gün önce uçakla Batman'a getirilen 182 Türk vatandaşı, koronavirüs kapsamında öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Karantina süreleri dolan vatandaşlar, yapılan testlerin negatif çıkması üzerine bu sabah alkışlarla otobüslere bindirildi. Kumanya, cerrahi maske ve dezenfektan verilen vatandaşlar, alkışlarla memleketlerine uğurlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüssam Olgaç, misafir ettikleri vatandaşların karantina sürecinin bittiğini ve evlerine uğurladıklarını belirterek, "Sudan'dan gelen ve salgın sebebiyle ilimize getirilerek karantina altında tutulan vatandaşlarımız test sonuçları negatif çıkmıştır. 14 gün boyunca bizlerin misafiri olan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları giderilmiştir. Karantina süreleri dolan vatandaşlarımız otobüsler vasıtasıyla memleketlerine uğurladık" dedi.

'14 GÜN TATİL HAVASINDA GEÇTİ'

Siirt'te karantinada tutulanlardan Malatyalı Hamza Oksever, yetkililerin kendilerine çok iyi misafir ettiğini söyledi. Ailesine kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade eden Okserver, "Allah devletimizden razı olsun. Bizlere çok iyi baktılar. 14 gün tatil havasında geçti. Ailemizi özledik ancak yapacak bir şey yoktu, yasalara uymak zorundaydık. Bugün karantina süremiz bitti ve bizlere tahsis edilen otobüsler ile memleketlerimize uğurlanıyoruz. Siirt Valisi'nden ve yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.