Son Dakika Haberleri: Siirt'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi

Siirt'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi

1 saat önce

Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 çocuğu tedavi altına alındı.

Siirt'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi, System.String[]
Siirt'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ile 2 çocuğu tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi'nde bir evde yaşayan anne Nazlı Çelik ve çocukları Muhammed ile Mustafa, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Durumu fark eden Nazlı Çelik'in cep telefonuyla yardım istemesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri anne ve iki çocuğunu Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 3 kişi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:05 Kaynak: AA

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