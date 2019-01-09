Siirt'te Karda Donmak Üzere Olan 5 Kişilik Aile Kurtarıldı
2 saat önce
Siirt'te karda donmak üzere olan 5 kişilik aile kurtarıldıSİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile Siirt İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt
'te karda donmak üzere olan 5 kişilik aile kurtarıldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan
ilçesinde otomobil ile karda mahsur kalan 5 kişilik aile Siirt İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik ile Nallıkaya köyleri arasında bulunan Karker tepesinde tipide mahsur kalan ve donmak üzere olan aileyi İl özel idare ekipleri kurtardı. 5 kişinin içinde bulunduğu aile kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.
Ekipler karda mahsur kalan otomobile halat bağlayarak bulunduğu yerden çekti. Mahsur kalan aile, kendilerini kurtaran il özel idare ekiplerine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:02 Kaynak: İHA
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