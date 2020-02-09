Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi - Son Dakika

Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi

1 saat önce

Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi.

Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi, System.String[]

Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir kazayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Saray sitesinde karlı kaplı yolda ilerleyen aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT

Yeni Mahalle, Saray, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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