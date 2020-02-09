Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi - Son Dakika

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Siirt'te karda kayan araç kaldırıma çarparak durabildi
1 saat önce
Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
Siirt kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir kazayı önledi.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezi Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi Saray sitesinde karlı kaplı yolda ilerleyen aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yokuş aşağı kayarak kaldırıma çarparak durabildi. Yolun boş olması olası bir faciayı önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi. - SİİRT
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