Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

7 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.

Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde, kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı.


Erzak almak için köylerden ilçeye giden 20 araç içindeki 40 kişi, Geçittepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı.


ihbar üzerine gelen Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, iki saatlik çalışma sonucu yolu açarak burada mahsur kalanları kurtardı.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Vatandaşlarımız ilçe şantiye şefliğimize ait ekiplerin çalışmaları sonucu güvenli bir şekilde ilçeye ulaştırıldı. İlçelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Şirvan'da 7, Eruh'ta 6 ve Pervari'de 5 olmak üzere kapalı bulunan 18 köy yolumuzun açılması için tüm ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:00 Kaynak: AA
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