Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

7 saat önce

Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldıSİİRT'in Pervari ilçesindeki Geçittepe grup köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Geçittepe grup köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 40 kişi, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksamalara neden oldu. Geçittepe bölgesinde yaşayan köylüler, erzak alımı için gittikleri Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. 40 kişinin Geçittepe grup köy yolunda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye İlçe Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle bölgeye gelen karla mücadele ekipleri, yolda yaptıkları kar temizleme çalışmasının ardından mahsur kalan 40 kişi kurtarılarak, Pervari ilçesine ulaşmalarını sağladı.

Siirt'te karda mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

Pervari, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
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