Siirt'te karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika

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Siirt'te karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı
7 saat önce
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde araçları kara saplanan 8 kişi kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde araçları kara saplanan 8 kişi kurtarıldı.
Şirvan ilçesi Cevizlik ile Pervari'nin Geçittepe mevkisinde 8 kişinin bulunduğu iki aracın karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yolları ulaşıma açtı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ise kar nedeniyle kapanan 9 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.
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