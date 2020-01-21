Siirt'te karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı - Son Dakika
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Siirt'te karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı

7 saat önce

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde araçları kara saplanan 8 kişi kurtarıldı.

Siirt'te karda mahsur kalan 8 kişi kurtarıldı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde araçları kara saplanan 8 kişi kurtarıldı.

Şirvan ilçesi Cevizlik ile Pervari'nin Geçittepe mevkisinde 8 kişinin bulunduğu iki aracın karda mahsur kaldığı ihbarı üzerine yola çıkan Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, 1 saat süren çalışma sonucunda yolları ulaşıma açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ise kar nedeniyle kapanan 9 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Pervari, Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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