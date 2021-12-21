Karda mahsur kalan araç kurtarıldı
SİİRT - Siirt'te karda mahsur kalan pikap, iş makinası yardımıyla çekilerek kurtarıldı.
Şirvan ilçesine bağlı Yamaçlı köyüne gitmek isteyen içinde 3 kişinin bulunduğu pikap, karlı yolda kayarak şarampolde mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan aracın sürücüsü, Şirvan Kaymakamlığını arayarak yardım istedi. Kaymakam Recep Hasar'ın talimatıyla olay yerine iş makinaları sevk edildi. Şarampolde mahsur kalan pikap, halat bağlanarak iş makinası yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Kurtarılan pikaptaki sürücü ve vatandaşlar Kaymakam Hasar'a teşekkür ettiler.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karda mahsur kalan araç kurtarıldı - Son Dakika