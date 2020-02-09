Siirt'te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu - Son Dakika

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Siirt'te karda mahsur kalan araç traktör yardımıyla kurtuldu
6 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 03:11 Kaynak: İHA
Siirt'in Eruh ilçesinde kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ve içerisinde 4 kişinin bulunduğu araç, traktör yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Eruh'tan Cintepe köyüne gitmek isteyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu araç, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan vatandaşlar yakınlarından yardım istedi. Traktörün gelmesiyle halat bağlanan araç, traktör yardımıyla çekilerek kurtarıldı. - SİİRT
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