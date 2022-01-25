Karda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 6 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan yolcu minibüsü ekiplerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Elmadalı köyünde 6 kişinin bulunduğu yolcu minibüsü, kara saplandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, minibüsü bulduğu yerden çıkararak yolcuları güvenli bölgeye aldı.
Bölgede kar küreme ile yol açma ve genişletme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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