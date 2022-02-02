Üye Girişi
Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı

02.02.2022 15:52

Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldıSİİRT Siirt'in Tillo ilçe kırsalında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı

SİİRT Siirt'in Tillo ilçe kırsalında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, Tillo'nun Sinep köyü kırsalında yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem bıraktı.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kış boyunca belirlenen noktalara yem bırakacaklarını aktaran Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkez Şefi Orman Mühendisi Gökhan Şeker, her yıl olduğu gibi bu yılda yemleme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini hatırlattı.

Şeker, "Kış aylarının çetin geçtiği bölgemizde karın uzun süre yerde kaldığı ve yaban hayvanlarının ulaşamayacağı yüksek rakımlı bölgelerimizde yemleme faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bugünde buğday yemi olarak, Pazar artığı da olmak üzere yemlememizi gerçekleştirdik. 200 kilogram buğday yemi, 150 kilogram sebze artığı olmak üzere yaban hayatının önüne geçmek amaçlı yaban hayvanlarımızın yerlerinde beslenmesi kapsamında yemleme çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaban hayvanlarımızın hedefe ulaştığını tespit etmek amaçlı alanımızı dışkı izleriyle, foto kapanlarla takip ediyoruz. Takip ettiğimiz alanlarımızda yemleme faaliyetimizin yerine ulaştığını gözlemliyoruz. Bu şekilde de yaban hayatımızı kış aylarında çetin ve zorlu geçtiği bu bölgelerimizde yemleme yaparak yaban hayatını yerinde destekliyoruz" dedi.

Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı
Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı
Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tillo, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:53 Camiye yıldırım düştü! Kapı ve pencere camları kırıldı
15:52 Avrupa Konseyi ihlal prosedürünü başlattı! Dışişleri'nden jet açıklama
15:39 Üç büyüklerden bekleniyordu, hamleyi Antalyaspor yaptı! Dünya yıldızı Adriano'yu Süper Lig'de top koşturacak
15:39 Kanunsuz Topraklar'da bugün neler olacak? İpek, çıktığı yolculukta nelerle karşılaşacak?
15:23 Kış Kartalı Harekatı'nın bilançosu açıklandı: 60 hava aracı kullanıldı, 80'e yakın hedef vuruldu!
15:17 Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim
15:15 Ziraat Odası Başkanı'ndan isyan: Üreticide 2.5 TL olan kabak, markette nasıl 28 TL olur?
15:12 Son Dakika! DBP İl Başkanı Seval Gülmez tutuklandı
15:07 Kefaletle serbest kaldı! Greenwood, sevgilisine saldırıp tecavüze kalkışmıştı
15:06 İstanbul'un fenomen köpeği Boji, kripto piyasasında da fenomen olmaya aday
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 16:00:27. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement