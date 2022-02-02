Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te karda yiyecek bulamayan yaban hayvanları için doğaya 350 kilo yem bırakıldı

SİİRT Siirt'in Tillo ilçe kırsalında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, Tillo'nun Sinep köyü kırsalında yaban hayvanlarının geçiş noktalarına yem bıraktı.

Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için kış boyunca belirlenen noktalara yem bırakacaklarını aktaran Doğa Koruma ve Milli Parklar Merkez Şefi Orman Mühendisi Gökhan Şeker, her yıl olduğu gibi bu yılda yemleme çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini hatırlattı.

Şeker, "Kış aylarının çetin geçtiği bölgemizde karın uzun süre yerde kaldığı ve yaban hayvanlarının ulaşamayacağı yüksek rakımlı bölgelerimizde yemleme faaliyetimizi gerçekleştiriyoruz. Bugünde buğday yemi olarak, Pazar artığı da olmak üzere yemlememizi gerçekleştirdik. 200 kilogram buğday yemi, 150 kilogram sebze artığı olmak üzere yaban hayatının önüne geçmek amaçlı yaban hayvanlarımızın yerlerinde beslenmesi kapsamında yemleme çalışmamızı gerçekleştirdik. Yaban hayvanlarımızın hedefe ulaştığını tespit etmek amaçlı alanımızı dışkı izleriyle, foto kapanlarla takip ediyoruz. Takip ettiğimiz alanlarımızda yemleme faaliyetimizin yerine ulaştığını gözlemliyoruz. Bu şekilde de yaban hayatımızı kış aylarında çetin ve zorlu geçtiği bu bölgelerimizde yemleme yaparak yaban hayatını yerinde destekliyoruz" dedi.