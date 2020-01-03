Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldıSİİRT'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı

SİİRT'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kardan kapanan 32 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı.

Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle 3 ilçeye bağlı 32 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekipleri de iş makineleriyle yaptıkları kar temizleme çalışmasıyla kapanan 32 köy yolunu açtı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, "Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı kapalı köy yollarımıza anında müdahale yapılarak, yollarımız ulaşıma açılmıştır. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücülerin zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmaları gerekiyor. Yollarda mahsur kalan birçok araç, ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır" dedi.

Siirt'te kardan kapanan 32 köy yolu ulaşıma açıldı

Pervari, Şirvan, Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:23 Kaynak: DHA
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