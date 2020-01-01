Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Siirt'in Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan grup köy yolları, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.

Gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Pervari ve Şirvan ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik, Oya, Nallıkaya ve Kesmetaş köyü ile Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Kocaçavuş, Gökbudak, Düğüncüler köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan 8 köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi.

(Selami Deniz/İHA)