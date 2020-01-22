Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı

6 saat önce

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.

Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.


Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy grup yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri grup köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan 9 grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi. - SİİRT

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Darende'de yiyecek arayan yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi
Semaverden sızan karbonmonoksit gazı iki can aldı Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş Metruk binada yaralı bulunan 8 yaşındaki Muhammed öldü! Dayısı ve bir köylüsü gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:34:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]