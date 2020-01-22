Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Siirt'te kardan kapanan grup köy yolları ulaşıma açıldı
6 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 9 grup köy yolu, İl Özel İdare ekiplerince ulaşıma açıldı.
Kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy grup yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri grup köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekipleri, özverili bir çalışma yürüterek kapanan 9 grup köy yolunu tekrar ulaşıma açtı. Ekiplerin ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletildiği öğrenildi. - SİİRT
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