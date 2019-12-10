Siirt'te kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolları, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.



Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolları, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, şu anda kapalı olan köy yolunun kalmadığını söyledi. Canpolat, "Karla mücadele ekiplerimiz hazır halde bekletilmektedir. Kar yağması durumunda ekiplerimiz yol açma çalışması başlatarak ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletilmektedir. Ulaşımda aksaklığın olmaması için iş makinelerimiz hazır şekilde beklemektedir. Grup köy yollarını kullanacak olan araçların mutlaka zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz takmaları uyarısında bulunuyoruz " dedi. - SİİRT