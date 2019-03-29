Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

Siirt'te Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı

1 saat önce

Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı köy grup yolları, İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Siirt'te Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı, System.String[]
Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerine bağlı köy grup yolları, İl Özel İdare karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu tekrar ulaşıma açıldı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Pervari ilçesine bağlı Geçittepe, Şirvan ilçesine bağlı Çeltikyolu, Nallıkaya, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Bardacık, Kesmetaş, Kayahisar, Suluyazı, Oya, Gözlüce, Ormanlı, Eruh ilçesine bağlı Okçular, Erkantepe, Doğanca, Cesurtepe köy grup yolları, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Şuanda kapalı olan köy yolumuz bulunmamaktadır. Seçime sayılı günler kaldı. 10 ekip hazır halde bekletilmektedir. Kar yağması durumunda ekiplerimiz yol açma çalışması başlatarak ulaşımda aksaklığın yaşanmaması için hazır bir şekilde bekletilmektedir. Ulaşımda aksaklığın olmaması için iş makinelerimiz hazır şekilde beklemektedir" dedi. - SİİRT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:56 Kaynak: İHA

Şirvan, Pervari, Kar, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti DSP'nin CHP Eleştirisi İstifa Getirdi: İktidarı Değil Muhalefeti Eleştiriyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:52:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kardan Kapanan Yollar Ulaşıma Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]