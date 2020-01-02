Siirt'te kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Siirt'te kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı

6 saat önce

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 32 grup köy yolu İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açılırken, karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.

Siirt'te kardan kapanan yollar ulaşıma açıldı, mahsur kalan araçlar kurtarıldı, System.String[]

Siirt'in Pervari, Şirvan ve Eruh ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 32 grup köy yolu İl Özel İdare ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açılırken, karda mahsur kalan araçlar da kurtarıldı.


Pervari, Şirvan ve Eruh ilçesinde kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Kapanan gurup köy yolları çalışmalar sonucunda tekrardan ulaşıma açıldı.


Kar yağışı nedeniyle kapanan 32 grup köy yolunun ulaşıma açılması için hemen çalışma başlattıklarını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Karla mücadele mesaimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı kapalı köy yollarımıza anında müdahale yapılarak, yollarımız ulaşıma açılmıştır. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Pervari ilçesine gelen araçların köy yolunda mahsur kaldığı ihbarı üzerine çalışma başlattık. Ekiplerimiz Pervari ilçesinde yoğun bir çalışma içerisinde ve 7 gün 24 saat yol açma çalışması sürdürüyorlar. Köy yollarımızı kullanacak olan sürücüleri tekrar uyarmak istiyorum, zincir, çekme halatı, kar lastiği ve takoz bulundurmadan sürücülerimiz trafiğe çıkmasınlar. Yollarda mahsur kalan birçok araç ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Karla mücadelede emeği geçen tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. - SİİRT

Pervari, Şirvan, Siirt, Eruh, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:17 Kaynak: İHA
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