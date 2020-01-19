Son Dakika › Güncel › Siirt'te kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Siirt'te kardan kapanan yolu açmaya çalışan iş makinesi devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 06:08 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açmaya çalışan iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
İl Özel İdaresinde görevli operatör Şükrü Dayanan'ın kullandığı iş makinesi, ilçeye bağlı Elmadalı köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle yol açma çalışması yürüttüğü sırada kayarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Dayanan, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak