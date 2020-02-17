Siirt'te karla mücadele çalışmaları yoğunlaştı - Son Dakika
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Siirt'te karla mücadele çalışmaları yoğunlaştı

6 saat önce

Siirt'te kar nedeniyle kapalı köy yollarının açılması için hummalı çalışma yürütülüyor.

Siirt'te karla mücadele çalışmaları yoğunlaştı, System.String[]

Siirt'te kar nedeniyle kapalı köy yollarının açılması için hummalı çalışma yürütülüyor.

Kar ve tipinin etkili olduğu ilçelerden Pervari'de 13, Şirvan 12 ve Eruh'ta 8 köy yolu ulaşıma kapandı.


Karayolları 94. Şube Şefliği ve Siirt İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürüyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hİfzullah Canpolat, 7 bölgede 50 personelle karla mücadele çalışması yürüttüğünü belirterek, "Merkez köyleri ve ilçelerde ekipler 25 iş makinesi karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Merkez köyleri, Kurtalan, Baykan ve Tillo ilçelerinde kapanan yolları ulaşıma açtık. Kalan yolların açılması için de çalışmalar sürüyor." dedi.

Pervari, Şirvan, Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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