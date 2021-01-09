Siirt'te Kasımlı köyüne yol yapılıyor - Son Dakika

Siirt'in Şirvan ilçesinin Kasımlı köyünde 7 kilometrelik yol yapımı çalışmaları başlatıldı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, baraj suyu altında kalan Kasımlı köyünün yeni yerleşim alanına ulaşımın sağlanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, köylülerin talebi üzerine 7 kilometrelik standartlara uygun yol yapımına başlandığı, hava şartlarının iyi gitmesi durumunda çalışmaların 10 günde bitirileceği belirtildi.
Kaynak: AA
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