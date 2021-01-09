Siirt'te Kasımlı köyüne yol yapılıyor - Son Dakika

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, baraj suyu altında kalan Kasımlı köyünün yeni yerleşim alanına ulaşımın sağlanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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