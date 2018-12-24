Siirt'te Katarakt Ameliyatı
1 saat önce
Siirt Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatı yapılıyor.
Siirt
Devlet Hastanesinde katarakt ameliyatı yapılıyor.
Hastanede görevli göz doktoru Şaban Kılıç
yaptığı açıklamada, kataraktın ancak ameliyat ile düzeltilebilen bir rahatsızlık olduğunu söyledi.
Tıpta teknolojiyi takip etmenin elzem olduğunu belirten Kılıç, şöyle konuştu:
"Teknolojinin getirdiği yenilikler, günümüzde birçok alanda olduğu gibi tıpta da birçok zor ve riskli cerrahi müdahaleyi oldukça kolaylaştırmıştır. Bu durum sadece ameliyat sırasında değil hastanın ameliyattan sonraki iyileşme sürecini de oldukça kısaltmış ve rahatlatmıştır. Geçen hafta itibari ile artık hastanemiz bünyesinde en son teknoloji ürünü FAKO cihazını kullanmaya başladık."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:55 Kaynak: AA
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