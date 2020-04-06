Siirt'te kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe cezası - Son Dakika

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Siirt'te kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe cezası
6 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.
Siirt'in Şirvan ilçesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza kesildi.
Şirvan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla getirilen tedbirlere uymayanlar hakkında işlem yapılıyor.
Bu kapsamda jandarma bölgesinde kavga eden 9 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 bin 101 lira ceza uygulandı.
Sokağa çıkma yasağı ile maske takma kuralını ihlal eden 6 kişi ile 3 işletmeye de 5 bin 508 lira ceza verildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:18 Kaynak: AA
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