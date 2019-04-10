Son Dakika Haberleri: Siirt'te Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

Siirt'te Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz

28 dakika önce

Siirt'te kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta ile karşılandı.

Siirt'te Kavga İhbarına Giden Polislere Pastalı Sürpriz, System.String[]
Siirt'te kavga ihbarına giden polis ekipleri pasta ile karşılandı.


Güres Caddesi'ndeki esnaf, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü Kuruluş Yıl dönümü dolayısıyla polisler için sürpriz yaptı.


155 İhbar Hattı'na gelen kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, esnafın sürpriziyle karşılaştı. Pasta ikramında bulunulan polislerin günü kutlandı.


Ekipte yer alan polisler, sürprizden dolayı çok memnun olduklarını söyledi.


Esnaf Muzaffer Göz, yaptığı açıklamada, vatan için görev yapan polislere moral amacıyla böyle bir sürpriz hazırladıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:37 Kaynak: AA
Polis, Siirt, kavga, Güncel
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