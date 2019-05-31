Siirt'te kayalığa gizlenmiş antitank mayını imha edildi
13 dakika önce
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda kayalığa gizlenmiş antitank mayını imha edildi.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:12 Kaynak: AA
'te terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda kayalığa gizlenmiş antitank mayını imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca merkez Yazlıca köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı 2019-03 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyon bölgesinde yapılan aramada kayalığa gizlenmiş M15 antitank mayını, 2 kilogram gri, 100 gram beyaz renkli toz ile sırt çantası bulundu.
Antitank mayını görevlilerce imha edildi.
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