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Siirt'te kayalıklardan düşen çocuk öldü

57 dakika önce

Siirt'in Pervari ilçesinde, kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te kayalıklardan düşen çocuk öldü, System.String[]

Siirt'in Pervari ilçesinde, kayalıklardan düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dolusalkım köyünde yaşayan 9 yaşındaki Şifa Akburak, evlerinin yakınındaki kayalıklardan geçerken dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan Akburak, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İl Jandarma Komutanlığının talebi üzerine Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığından havalanan helikopter ile Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirildi.

Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Akburak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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