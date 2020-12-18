Son dakika... Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti
18.12.2020 10:24
Son dakika haber: Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti
SİİRT - Siirt'te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 22 yaşındaki güvenlik korucusu Metin Adıgüzel, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Adıgüzel helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adıgüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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