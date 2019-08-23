Siirt'te kayalıktan düşen kardeşler yaralandı
1 saat önce
Siirt'in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
Siirt'in Pervari ilçesinde kayalıktan düşen iki kardeş yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Eyvalıbağı köyü kırsalında meydana geldi. Yaylada çoban olan Alihan Kaya (20), kayalığı geçemeyen Ferdi Kaya'ya (19) yardım etmek isterken dengesini kaybetti. Kayalıklardan düşen kardeşler yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Kamil Koç'u satın alacak FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz bit fırsat" olarak görüyor Son Dakika: AK Parti'den Emine Bulut cinayetiyle ilgili açıklama: Görüntülerin yayılması vahşettir Emine Bulut haberini sunarken sözcükler spiker Hülya Hökenek'in boğazına düğümlendi PMT-76 platform makineli tüfeğinin prototipi tamamlandı