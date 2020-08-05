Siirt'te kaybolan 2 çocuk bulundu - Son Dakika

Siirt'te kaybolan 2 çocuk bulundu

Siirt'in Baykan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan 2 çocuk bulundu.

Siirt'te kaybolan 2 çocuk bulundu, System.String[]

Siirt'in Baykan ilçesinde hayvan otlatırken kaybolan 2 çocuk bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu köyünde hayvan otlatmak için kırsala giden Ö.K (18) ve U.Y'den (15) haber alamayan aileleri durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine jandarmanın yanı sıra güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Drone ile hava destekli yapılan arama çalışmalarının sonucunda çocuklar köyden birkaç kilometre uzaklıkta kırsal alanda bulundu.

Ö.K. ve U.Y, sağlık kontrollerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Gündoğdu, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 08:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te kaybolan 2 çocuk bulundu - Son Dakika
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