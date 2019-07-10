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Siirt'te kayıp çocuğu jandarma buldu

1 saat önce

Siirt'te eğitim alması için ailesi tarafından yatılı olarak Kur'an kursuna gönderilen fakat kursa gitmediği ortaya çıkan çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Siirt'te kayıp çocuğu jandarma buldu, System.String[]
Jandarma, Siirt, 3. Sayfa
Siirt'te eğitim alması için ailesi tarafından yatılı olarak Kur'an kursuna gönderilen fakat kursa gitmediği ortaya çıkan çocuk, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkeze bağlı İnkapı köyü Suffe erkek Kur'an kursuna eğitim alması için ailesi tarafından yatılı olarak gönderilen 14 yaşındaki M.G., kaldığı Kur'an kursu yetkililerinden izin almadan ayrıldığının öğrenilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp müracaatında bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Kayıp müracaatının alınmasını müteakip, İl jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü timi ve merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurları süratle kayıp çocuğu arama faaliyeti için görevlendirilmiştir. Jandarma ekiplerinin süratli, planlı ve titiz çalışması neticesinde kayıp çocuk Siirt il merkezinde bulunmuştur. Kayıp M.G. Siirt Devlet Hastanesi'ndeki sağlık muayenesini müteakip, ailesine teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:53 Kaynak: İHA
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