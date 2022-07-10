Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 30'uncu gününde - Son Dakika
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Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 30'uncu gününde

10.07.2022 11:59
Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 30'uncu gününde

Siirt'in Pervari ilçesinde 30 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Siirt'in Pervari ilçesinde 30 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları bayramın ikinci gününde de devam ediyor.

Beğendik beldesi yakınlarında 30 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları, Hacıahmet köyünden Çetin HES Baraj gölü arasını Adana Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, Hakkari Jandarma Arama Kurtarma ve UMKE ekipleri, Müküs köprüsü ile tünel arasını sualtı ve su üstü arama faaliyeti Bitlis Polis Sualtı Arama Kurtarma ekibi tarafından, Çöplük mevkiinde ise jandarma komando karma tim ile Müküs köprüsü ile Çetin HES Baraj gölü arasında su üstü arama tarama faaliyeti icra edilmiş olup herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

30'uncu gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, 130 kişiyle hem karadan hem havadan hem de sudan yürütülüyor. - SİİRT

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Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları bayramda da sürüyor Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları bayramda da sürüyor
Kaynak: İHA

Pervari, Güneş, Siirt, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 30'uncu gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te kayıp hemşireyi arama çalışmaları 30'uncu gününde - Son Dakika
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